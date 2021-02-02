مقتدى الصدر يرفض الاجتماع مع وفد حكومة إقليم كوردستان

2021/02/02 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

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منذ 36 دقیقة

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يسعى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، منذ ثلاثة أشهر، للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للاتفاق على حصة الإقليم من النفط والموازنة الا ان الأخير يمتنع من لقائهم رغم محاولاتهم المتكررة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع NRT عربية اليوم، (2 شباط 2021)، انه "ومنذ ثلاثة أشهر حاول إقليم كوردستان من خلال وفوده ان يلتقي بمقتدى الصدر في النجف، لكنه امتنع عن لقاء وفد حكومة الإقليم".

ويحاول وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني، من خلال لقاء القادة السياسيين العراقيين ومن ضمنهم مقتدى الصدر، للاتفاق على حصة كوردستان، وقد اجتمعوا بالعديد من القادة السياسيين، الا انهم لم ينجحوا في لقاء الصدر.

وفي وقت سابق سعى وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري ان يلتقي بمقتدى الصدر لكن الاخير رفض اللقاء معهم أيضا.

ووفقا للمعلومات فان تسليم نفط اقليم كوردستان هو المشكلة الاساسية بين حكومتي أربيل وبغداد، فالأخيرة تريد بيع نفط الاقليم عن طريق شركة سومو، وامتدت هذه المشكلة لسنوات بين الطرفين، والى حد الان لم تتوصلا لاتفاق بشأن الملف النفطي والموازنة.

وفي أمس الاثنين، ‏اجتمع الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطلبوا منه المساعدة بشأن الاتفاق على موازنة الإقليم.

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