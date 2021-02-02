محدث..النفط يرتقع 2% عند التسوية ويسجل أعلى مستوى في عام

2021/02/02 | 23:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في عام، مع تراجع الإمدادات.

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