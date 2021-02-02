على هامش ما يحدث، حول اليسار والأمن - عادل الحداد

2021/02/02 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_الحداد ما علمت أبدا أن اليسار في تونس خطط لاغتيال الأمنيين وذبحهم أو الاعتداء عليهم وعلى مقراتهم..



كانت خصومة اليسار مع الأمنيين “ميدانية” تفرضها ظروف المظاهرات عندما تعمد قوات الأمن إلى التصدي لها وقمعها فتدور أحداث الكر والفر وينتهي “العنف” بانتهاء المناسبة… أو خصومة “أخلاقية – حقوقية- قانونية” تتعلق بما عاشه اليساريون من ويلات التعذيب في الدهاليز والمعتقلات والسجون.



ولم يسبق لنظام بورقيبة أو بن علي، ع ......





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