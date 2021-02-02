الناطق باسم الكاظمي: الإرهابي ’الغريباوي’ هو مَن أشرف على تفجير ساحة الطيران

2021/02/02 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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لم يهدأ الأبطال في الأجهزة الأمنية من أجل الأخذ الثائر من المجرمين المتورطين في حادثة إنفجار ساحة الطيران ببغداد، وبحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، واصلوا بجد متابعة الإرهابيين الذين خططوا واشرفوا على هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهداف الأبرياء في يوم 21 من كانون الثاني لعام 2021.

وبعد التوكل على الله شرع الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالعمل الميداني للوصول الى هذه العناصر الإرهابية، وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم، حيث تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي ( جبار علي فياض) المكنى ابو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران، كما قتل في هذه الضربة الإرهابي المجرم ( غانم صباح جواد) المسؤول عن نقل الإرهابيان الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما العفنة في هذا الحادث الأليم، كما قتل إرهابيين إثنين فيها يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما،فضلا عن قتل عدد اخر من مساعديهم المجرمين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عنهما.

إن قواتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية، وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، حيث تم استهداف خمسة إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على يدي قواتنا الامنية، ومازال القصاص مستمر بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.

الرفعة والشموخ لعراق النصر والكرامة.

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اللواء قوات خاصة

يحيى رسول عبدالله

2 شباط 2021

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