الكاظمي يعلن القضاء على ما يسمى

2021/02/02 | 23:36 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القضاء على مايسمى قائد جنوب العراق في عصابات "داعش" الإرهابية

وقال الكاظمي في تغريدة له: "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

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