2021/02/02 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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🟥 العامري: دماء الحشد الشعبي ثبتت هوية الوطن

🔷 اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، بيانا عزى فيه باستشهاد ثلة من مقاتلي الحشد الشعبي بمحافظة ديالى، مؤكدا أنهم ثبتوا بدمائهم الطاهرة هوية هذا الوطن.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

” وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ”

صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد ثلة من مجاهدي اللواء الاول في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى ..



الذين نالوا شرف الشهادة العظيم وثبتوا بدمائهم الطاهرة هوية هذا الوطن وجادوا بارواحهم وهم يتصدون للإرهاب الداعشي الغادر في قضاء خانقين .

وبذلك نعزي الشعب العراقي عامة ، والحشد الشعبي خاصة بهؤلاء الشباب الذين ما حادوا عن هذا الطريق حتى الشهادة في سبيل الله تعالى .

دعاؤنا أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته ، ويلهم عوائلهم الكريمة ورفاق دربهم الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون

#مديرية_الإعلام

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