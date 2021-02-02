الكاظمي يعلن مقتل ما يسمى قائد جنوب العراق في داعش

2021/02/02 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مقتل ما يسمى قائد جنوب العراق في داعش.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر، "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

واختتم تغريدته بالقول: "قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العراق".

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