يحيى رسول يؤكد النيل من الارهابيين المخططين لحادثة انفجار ساحة الطيران

2021/02/02 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول النيل من الارهابيين المخططين لحادثة انفجار ساحة الطيران./ انتهى9

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