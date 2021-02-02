الرد السريع يفض نزاعا عشائريا في البصرة ويعتقل 47 متهما فيه

2021/02/02 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فضت قوات الرد السريع نزاعا عشائريا في البصرة واعتقلت47 متهما فيه.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوات الفوج الثالث اللواء الاول في فرقة الرد السريع ، تمكنت من فض نزاع عشائري بالاسلحة المتنوعة ،واعتقلت 47 متهما وفق المادة 4/2 ارهاب (الدكة العشائرية )، في نهر العز بمحافظة البصرة"./انتهى9

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