الكاظمي يعلن مقتل قائد جنوب العراق في “داعش”

2021/02/02 | 23:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مقتل مايسمى قائد جنوب العراق في تنظيم “داعش” أبو حسن الغريباوي.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، انه “استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم”.

وتابع كما تم قتل “الإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارها”، مؤكدا ” قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العرا“..

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