مقتل قائد جنوب العراق ومسؤول نقل الانتحاريين في داعش

2021/02/02 | 23:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مقتل قائد جنوب العراق ومسؤول نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر تنظيم داعش.

وكتب الكاظمي تغريدة في "تويتر" اليوم، (2 شباط 2021)، انه "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم".

وأضاف، كما تم القضاء على "الإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

واختتم الكاظمي بالقول "قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العراق".

وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني، تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، مما اسفر عن قتل 4 عناصر "إرهابية".

وقالت الخلية في بيان اليوم، (2 شباط 2021)، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".

وأضاف البيان، أنه "خرجت قوة من لواء المشاة 55 بالفرقة 17 لتفتيش مكان الضربة، وعثرت على اربعة جثث لعناصر إرهابية، فضلا عن 4 أحزمة ناسفة، جرى تفكيكها وتفجيرها، وسنوافيكم تفاصيل أكثر لاحقا".

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