الصحة تعلن وصول “سلاسل التبريد” الخاص بلقاح كورونا الى العراق

2021/02/02 | 23:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن وصول “سلاسل التبريد الخاص بلقاح كورونا الى العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تعزيز سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات من خلال وصول ثلاجات خاصة عالية الكفاءة ومن مناشئ عالمية مخصصة لخزن اللقاحات في درجات حرارة منخفضة جدا”.

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