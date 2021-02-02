الاعلام الأمني: طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية غربي بغداد

2021/02/02 | 23:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية غربي العاصمة. وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد إحدى الأهداف …

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