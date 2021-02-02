لقاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (2-6) - عقيل الناصري

2021/02/02 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري وقبيل تحليل ماهية القاعدة الاجتماعية لمرحلة الجمهورية الأولى( 14 تموز 1958- 9 شباط 1963)، على وجه الخصوص، لابد من ذكر ناحيتين:- الأولى: أن الاجراءات الحكومية وتوجهها الاجتصادي/السياسي سيحدد سعة القاعدة الاجتماعية الحكم، التي تتخذها السلطة مرتكزاً لها.



إذ إن رضى القاعدة الاجتماعية الواسعة سيوطد مؤسسات الحكم ويقلل من حاجيتها إلى استخدام وسائل القهر والارهاب والاغتراب، كما يكسبها سمة شرعية البقاء ......





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