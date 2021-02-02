2021/02/03 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة محكمة الإرهاب السورية ومدى تدخل السيطرة السياسية في قراراتها وكيف يؤثر ذلك على العدالة.

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