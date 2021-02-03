الصور الأولى لعملية قتل ’المسؤول عن تفجير ساحة الطيران’ و’قائد الجنوب’ في التنظيم

2021/02/03 | 00:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت صور بثتها القوات الأمنية، المشاهد الأولى بعد عملية قتل القائد العسكري المسؤول عن جنوب العراق، جبار علي فياض (ابو حسن الغريباوي) ومسؤول نقل الانتحاريين في تفجير ساحة الطيران "غانم جواد".

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وأصدر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بياناً قال فيه إن أحد القتيلين، هو المسؤول المباشر عن نقل الانتحاريين في حادثة تفجير ساحة الطيران.

وجاء في بيان لرسول تلقى "ناس" نسخة منه "لم يهدأ الأبطال في الأجهزة الأمنية من أجل الأخذ الثائر من المجرمين المتورطين في حادثة إنفجار ساحة الطيران ببغداد، وبحسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، واصلوا بجد متابعة الإرهابيين الذين خططوا واشرفوا على هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهداف الأبرياء في يوم 21 من كانون الثاني لعام 2021، وبعد التوكل على الله شرع الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالعمل الميداني للوصول الى هذه العناصر الإرهابية، وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم، حيث تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي ( جبار علي فياض) المكنى ابو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران، كما قتل في هذه الضربة الإرهابي المجرم ( غانم صباح جواد) المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما العفنة في هذا الحادث الأليم، كما قُتل إرهابيان إثنان فيها يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما، فضلا عن قتل عدد آخر من مساعديهم المجرمين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وختم "إن قواتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية، وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، حيث تم استهداف خمسة إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على يدي قواتنا الامنية، ومازال القصاص مستمر بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، الرفعة والشموخ لعراق النصر والكرامة".

وكشف مصدر ميداني، الثلاثاء، تفاصيل مقتضبة عن القيادي في تنظيم داعش، المكنى بـ "الزئبق"، والذي أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن مقتله.

وذكر المصدر لـ "ناس" (2 شباط 2021)، إن، " المدعو بـ (الزئبق) لايقل شأناً عن والي التنظيم المكنى أبو ياسر العيساوي، الذي اعلن الكاظمي مقتله في 28 كانون الثاني 2021".

واضاف المصدر ان "أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، كان يقوم بنقل جميع الانتحاريين والمفخخات، من جنوب بغداد وصولاً إلى الفرات الأوسط والبصرة، وهو ملاحق منذ 6 أعوام".

وأعلن الكاظمي، الثلاثاء، مقتل قائد تنظيم داعش فيما تسمى بولاية الجنوب، فضلا عن آخر مسؤول عن نقل الانتحاريين.

وذكر القائد العام في تدوينة تابعها "ناس"، (2 شباط 2021)، "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

وختم بالقول " ‏قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العراق".

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