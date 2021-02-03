الكاظمي: قتلنا الغريباوي المسؤول عن تجنيد الانتحاريين في العراق

2021/02/03 | 00:05 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء بأنه تم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في تنظيم داعش والإرهابي غانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الارهاب.

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