القبض على ستة ارهابيين في نينوى وسامراء والعثور على صواريخ شمالي بغداد

2021/02/03 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ستة ارهابيين في نينوى وسامراء وعثرت على صواريخ شمالي بغداد.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات :" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة القت القبض على اربعة ارهابيين ، بينهم احد عناصر ما تسمى فرقة الفرقان الارهابية ، في تعلفر غربي نينوى .وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤/ ارهاب " .كما القت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الاول لواء مغاوير القيادة ، القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حي الضباط التابعة لقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ / ارهاب" .وضبطت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة واستخبارات لواء المشاة ٢٢ وقوة من حشد الطارمية ، شمالي بغداد ، ٣٨ قنبرة هاون ١٢٠ملم، و٣٥ حشوة دافعة ، و٢٥ قنبرة هاون عيار ٨٢ملم ، و١٧ صاروخ قاذفة، و١٠ قنابر هاون ٦٠ ملم ،و١٠ صمامات مختلفة ،و قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها ./انتهى9

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