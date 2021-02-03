يحيى رسول يعلن مقتل الارهابيين المخططين لحادثة انفجار ساحة الطيران / موسع

2021/02/03 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول النيل من الارهابيين المخططين لحادثة انفجار ساحة الطيران.وقال رسول في بيان صحفي :" لم يهدأ الأبطال في الأجهزة الأمنية من أجل الأخذ بالثأر من المجرمين المتورطين في حادثة إنفجار ساحة الطيران ببغداد، وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، واصلوا بجد متابعة الإرهابيين الذين خططوا واشرفوا على هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهداف الأبرياء في يوم 21 من كانون الثاني عام 2021 ".واضاف :" ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية سرعت بالعمل الميداني للوصول الى هذه العناصر الإرهابية، وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم، حيث تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، و تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبي غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي ( جبار علي فياض) المكنى ابو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران، كما قتل في هذه الضربة الإرهابي المجرم ( غانم صباح جواد) المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما العفنة في هذا الحادث الأليم، كما قتل إرهابيان ، فيما يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما،فضلا عن قتل عدد اخر من مساعديهم المجرمين ".واوضح :" ان قواتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية، وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، حيث تم استهداف خمسة إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على ايدي قواتنا الامنية، ومازال القصاص مستمرا بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين"./انتهى9

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