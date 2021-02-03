مقتل ما يسمى قائد جنوب العراق في داعش الارهابي

2021/02/03 | 00:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء يحيى رسول الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة مقتل مسؤول في تنظيم داعش الارهابي اشرف على تفجيري ساحة الطيران في العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان مساء يوم الثلاثاء، ان القوات الامنية زودت طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن الارهابيين المسؤولين عن العمل الارهابي ساحة الطيران في بغداد الذي وقع يوم 21/1/2021، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي ( جبار علي فياض) المكنى ابو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران، كما قتل في هذه الضربة الإرهابي المجرم ( غانم صباح جواد) المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما العفنة في هذا الحادث الأليم، كما قتل إرهابيين إثنين فيها يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما،فضلا عن قتل عدد اخر من مساعديهم المجرمين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عنهما.

واكد اللواء يحيى رسول استمرار القوات الامنية بعملياتها النوعية الاستباقية، وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، حيث تم استهداف خمسة إرهابيين وقتلهم في وقت سابق على أيدي قواتنا الامنية، ومازال القصاص مستمر بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.

PUKmedia

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