المفوضية ترد عبر NRT على دولة القانون بشأن التدخل الدولي في الانتخابات

2021/02/03 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، وجود تدخل دولي على العملية الانتخابية، مشيرة إلى انها طلبت المراقبة فقط، وان مساعدة الامم المتحدة هي بالمشورة الفنية.

يأتي ذلك بعد ان أعرب ائتلاف دولة القانون، رفضه القاطع لأي تدخل دولي بالانتخابات النيابية المقبلة، واصفا أي تدخل دولي على انه انتهاك للسيادة وعدم احترام لهيبة الدولة، وفق تعبيره.

وقال المكتب الاعلامي للمفوضية لموقع NRT عربية اليوم، (2 شباط 2021)، انه "لا يوجد اي تدخل دولي"، مؤكدا ان "الانتخابات عراقية مائة بالمائة ولايوجد تدخل لاي جهة".

وأوضحت، "لكن المفوضية طلبت المراقبة الدولية لاضفاء النزاهة على العملية الانتخابية، وهذا معمول به منذ العمليات الانتخابية السابقة، ولاتقبل المفوضية الجديدة لاي جهة دولية التدخل بعملها فقط مراقبة".

وتابعت "فضلا عن مساعدة الامم المتحدة بالمشورة الفنية فقط"، لافتة إلى ان "

المشكلة هي عدم التفريق بين المراقبة والرقابة والاشراف، وان ماطلبته المفوضية هو المراقبة".

وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، قال لموقعNRT عربية، اليوم الثلاثاء، ان " التدخل الدولي من شأنه إعادة سيناريو انتخابات عام 2018، حيث صادقت الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات، رغم انها شهدت التزوير الحاصل في عدد من مراكز الاقتراع، الأمر الذي تسبب بما نعيشه من أزمات".

وأضاف النوري، أن "توجه دولة القانون الساعي إلى فرض هيبة الدولة واحترام سيادة القانون يقتضي أن يكون دور الأمم المتحدة هو الإشراف على الانتخابات، وعدم التدخل المباشر فيها بأي شكل من الأشكال".

يذكر ان وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن في وقت سابق عن توجيه العراق طلبا رسميا إلى مجلس الأمن للرقابة على الانتخابات المقبلة.

وذكر حسين في تصريح، إن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد من أهم الأهداف في المنهاج الحكومي، وهي مستعدة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

A.A

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