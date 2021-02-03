2021/02/03 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 470 نقطة، مع هدوء المخاوف بشأن طفرة مستثمري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.."داو جونز" يرتفع 470نقطة ويسجل أفضل أداء يومي منذ نوفمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.."داو جونز" يرتفع 470نقطة ويسجل أفضل أداء يومي منذ نوفمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).