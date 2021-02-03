ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تحسن شهية المخاطرة

2021/02/03 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة.

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