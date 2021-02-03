2021/02/03 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب يثير قضية تغلغل عوائل التنظيم في نينوى بعد اخلاء المخيمات بغداد -الزمان اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، مقتل خمسة مقاتلين من احد تشكيلاتها أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى. وذكرت الهيئة في بيان أن «قوة من الحشد الشعبي تعرضت الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم الى الاشتباك مع عناصر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجمات لداعش في ديالى والانبار والتحالف يقتل والي الجنوب والحشد يخسر 5 مقاتلين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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