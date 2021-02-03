هجمات‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬ديالى‭ ‬والانبار والتحالف‭ ‬يقتل‭ ‬والي‭ ‬الجنوب‭ ‬والحشد‭ ‬يخسر‭ ‬5‭ ‬مقاتلين

2021/02/03 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب‭ ‬يثير‭ ‬قضية‭ ‬تغلغل‭ ‬عوائل‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬بعد‭ ‬اخلاء‭ ‬المخيمات بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬تشكيلاتها‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نفط‭ ‬خانة‭ ‬شرق‭ ‬ديالى‭.‬ وذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬تعرضت‭ ‬الى‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية‭ ‬دفعهم‭ ‬الى‭ ‬الاشتباك‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ […]

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