ثلاث جبهات ايرانية

2021/02/03 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز قبيل انتخابه في أنه» في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط وهو آخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم”.يترك مجالاً لاحتمال أن تفشل محاولة واشنطن للعودة الى تفاوض جديد مع طهران قد […]

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