أول اتصال رفيع بين أنقرة وإدارة بايدن تركيا نحو دستور جديد بدعم من إردوغان وحليفه بهجلي

2021/02/03 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬الزمان اعربت‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬علاقات‭ ‬‮«‬متينة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬تواصل‭ ‬رفيع‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬وادارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجديدة‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭.‬ وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬ومستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬الاميركي‭ ‬جايك‭ ‬سوليفان‭ ‬اعربا‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬ودائمة‭ ‬وبناءة‭ […]

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