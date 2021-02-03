واشنطن تعلن استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

2021/02/03 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمر، يجري اتصالات تمهيدية مع شركائه في حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد تسلم منصبه.

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