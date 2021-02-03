العمليات المشتركة: لدينا قائمة أخرى للإرهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا

2021/02/03 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكدت قيادة العمليات المشتركة، ان لديها قائمة اخرى للارهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا، مبينة ان عملية اليوم كانت انتقاما لشهداء ساحة الطيران.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان قتل الارهابيين كان ردا لكل من يشكك بقدرات القوات الامنية، لافتا الى ان القوات الامنية اثبتت للعالم بانها قادرة على حماية البلد وشعبه.

واضاف، ان عملية اليوم تاتي انتقاما لشهداء ساحة الطيران، مبينا ان الارهابيين كان يخططون لعمليات ارهابية اخرى.

وتابع، انه تم العثور على احزمة ناسفة عقب قتل الارهابيين غربي العاصمة بغداد، مؤكدا وجود قائمة اخرى للارهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا.

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