العمليات المشتركة: لدينا قائمة أخرى للإرهابيين سيتم ملاحقتهم

2021/02/03 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: قتل الارهابيين كان ردا لكل من يشكك بقدرات القوات الامنية

اللواء الخفاجي: لدينا قائمة أخرى للإرهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا

يتبع..

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