تحسين الخفاجي : لدينا قاعدة بيانات واسعة وهناك قائمة اخرى لارهابيين ستتم ملاحقتهم

2021/02/03 | 00:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي :" ان هناك قائمة اخرى لارهابيين ستتم ملاحقتهم لاحقا ".وقال الخفاجي في تصريح متلفز :" لدينا قاعدة بيانات واسعة ومعلومات معززة بالصور والادلة على ان الارهابيين الذين نفذوا عملية ساحة الطيران كانوا يخططون لعمليات اخرى ".واضاف :" ان الملاحقة مستمرة وهناك جهود دائمة ، وبدأنا بتغيير خططنا وانتشار قواتنا ".واكد الخفاجي :" ان قتل الارهابيين كان ردا على كل من يشكك بقدرات القوات الامنية والاجهزة الاستخبارية"./ انتهى9

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