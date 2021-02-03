ممثلو العرب والتركمان في مجلس النواب يرفضون تمدد البيشمركة في اراضي كركوك والمواقع النفطية

2021/02/03 | 00:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/رفض ممثلو العرب والتركمان في مجلس النواب :" تمدد قوات البيشمركة ضمن حدود محافظة كركوك والسيطرة على المواقع النفطية ".وجاء بيان مشترك صادر عن ممثلي العرب والتركمان :" في الوقت الذي ينشغل فيه العراقيون والاجهزة الامنية بمقاتلة فلول عصابات داعش الارهابية وبعد الانجاز الكبير الذي تحقق بيد جهاز مكافحة الارهاب في محافظة كركوك بالقضاء على رأس عصابات داعش المجرم (نائب الخليفة ووالي العراق)،تحاول سلطات الإقليم التمدد إلى الحدود الإدارية لمحافظة كركوك وارسال قوات البيشمركة لمناطق قضاء دبس حيث الابار النفطية التابعة لشركة نفط الشمال".واضاف البيان :" اننا ، اذ نرفض رفضًا قاطعًا عودة قوات البيشمركة الى داخل الحدود الإدارية لمحافظة كركوك ، فاننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة الى الحفاظ على منجزات عملية فرض القانون التي ادت الى تحسن الوضع الامني واختفاء عمليات الاختطاف والاغتيالات السياسية وبسط سيطرة القوات الاتحادية على كامل الحدود الادارية لمحافظة كركوك ، حيث لاتزال بعض المناطق لا يوجد فيها اي جهاز امني اتحادي ،ممايعرض تلك المناطق لمخاطر عديدة بما فيها تزوير الانتخابات المبكرة" .انتهى

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