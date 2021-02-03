2021/02/03 | 00:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة ألفابت بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2020، بدعم عائدات الإعلانات.

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