2021/02/03 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي معاوناً لرئيس أركان الجيش.

🔴#خبـــــر |تكليف (الفريق الركن/قيس المحمداوي)معاوناً لرئيس أركان الجيش لشؤون العمليات🔴#خبـــــر |تكليف (الفريق الركن/قيس المحمداوي)معاوناً لرئيس أركان الجيش لشؤون العمليات

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