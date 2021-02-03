تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي معاوناً لرئيس أركان الجيش

2021/02/03 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي معاوناً لرئيس أركان الجيش.
🔴#خبـــــر |تكليف (الفريق الركن/قيس المحمداوي)معاوناً لرئيس أركان الجيش لشؤون العمليات🔴#خبـــــر |تكليف (الفريق الركن/قيس المحمداوي)معاوناً لرئيس أركان الجيش لشؤون العمليات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي معاوناً لرئيس أركان الجيش) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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