الإدارة الأميركية ستشاور الكونغرس والحلفاء أولا قبل التعامل مع إيران

2021/02/03 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لم يجر أي اتصالات بعد بالمسؤولين الإيرانيين منذ تسلمه منصبه، يوم الجمعة الماضي.

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