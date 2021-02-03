2021/02/03 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكدت قيادة العمليات المشتركة، ان لديها قائمة اخرى للارهابيين سيتم مطاردتهم لاحقا، مبينة ان عملية اليوم كانت انتقاما لشهداء ساحة الطيران.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان قتل الارهابيين كان ردا لكل من يشكك بقدرات القوات الامنية، لافتا الى ان القوات الامنية اثبتت للعالم بانها قادرة على حماية البلد وشعبه.

واضاف، ان عملية اليوم تاتي انتقاما لشهداء ساحة الطيران، مبينا ان الارهابيين كان يخططون لعمليات ارهابية اخرى.

وتابع، انه تم العثور على احزمة ناسفة عقب قتل الارهابيين غربي العاصمة بغداد، مؤكدا وجود قائمة اخرى للارهابيين سيتم ملاحقتهم لاحقا.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اعلن في وقت سابق، القضاء على ما يسمى بقائد جنوب العراق في تنظيم داعش الارهابي ابو حسن الغريباوي.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: انه "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

واضاف: "قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لدينا قائمة أخرى للإرهابيين سيتم مطاردتهم لاحقا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لدينا قائمة أخرى للإرهابيين سيتم مطاردتهم لاحقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).