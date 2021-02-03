أمازون تحقق إيرادات فصلية قياسية.. وجيف بيزوس يتنحى عن منصبه

2021/02/03 | 01:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حققت أمازون إيرادات قياسية أعلى 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال الربع الرابع، كما أعلنت الشركة اعتزام جيف بيزوس التنحي عن منصبه.

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