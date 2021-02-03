2021/02/03 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الثلاثاء، أنه يعتزم التنحي عن منصبه، والاكتفاء بمنصب رئيس تنفيذي لمجلس الإدارة، وذلك في رسالة موجهة إلى موظفي الشركة، كتب أن آندي جاسي سيتولى منصبه السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شركة أمازون جيف بيزوس يعلن تنحيه عن منصبه) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شركة أمازون جيف بيزوس يعلن تنحيه عن منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).