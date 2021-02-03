2021/02/03 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا من أمام مضيفه إنتر ميلان، بنتيجة (2-1) على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.

وتقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول لإنتر بالدقيقة 9، ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفين في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و35.

ومن المقرر أن يلتقي يوفنتوس بإنتر مجددًا في لقاء الإياب على ملعب أليانز ستاديوم، يوم الثلاثاء المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

المصدر: كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب على الإنتر بكأس إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب على الإنتر بكأس إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).