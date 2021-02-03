الكاظمي يعلق على مقتل ما يسمى

2021/02/03 | 01:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن مقتل "والي الجنوب" في تنظيم "داعش" جاء "وفاء لدماء الشهداء"....

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