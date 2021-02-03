الأسد : مجموعة كردية سورية انفصالية منذ الثمانينات - صلاح بدرالدين

2021/02/03 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين من ضمن مقابلاته النادرة مع الاعلام الخارجي خصص رأس النظام السوري الدكتاتور – بشار الأسد – الجزأ الأكبر من مقابلته التلفزيونية مع قناة روسيا ٢٤ ( الخامس من مارس ٢٠٢٠ ) حول الكرد السوريين وهي منشورة بوسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب ، حيث وكعادته وتيمنا بموقف نظامه الوراثي المستبد ، وحزبه الشوفيني الحاكم ، اعتبر نحو ثلاثة ملايين كردي سوري ، ليسوا من سكان البلاد الأ ......





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