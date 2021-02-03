الولايات المتحدة تعبر عن قلقها بشأن حيازة تركيا أنظمة صواريخ روسية

2021/02/03 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، الثلاثاء، عن قلق الإدارة الأميركية من حيازة تركيا لأنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".

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