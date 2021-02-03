العراق: مقتل

2021/02/03 | 02:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف الغريباوي على التفجيرين اللذين تسببا بأكثر من 140 قتيلاً وجريحاً (فرانس برس)

أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليل الثلاثاء- الأربعاء، مقتل المسؤول العسكري العام لما يسمى بـ"قاطع جنوبي العراق" في تنظيم "داعش"، المدعو أبو حسن الغريباوي، بضربة جوية للتحالف الدولي في مدينة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، موضحاً أن الغريباوي هو الذي أشرف على التفجيرين الانتحاريين في منطقة الباب الشرقي ببغداد قبل أسبوعين، واللذين تسببا بمقتل وإصابة أكثر من 140 عراقياً.

وأشار رسول في بيان إلى توصل القوات العراقية إلى معلومات بشأن المشرفين والمخططين لتفجيري بغداد، مضيفاً: "تم تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء (مدينة) أبو غريب غرب بغداد، أسفرت عن قتل الإرهابي جبار علي فياض، المكنّى أبو حسن الغريباوي، الذي يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوبي العراق"، لافتاً إلى أن الغريباوي هو الذي أشرف على العملية الإرهابية في بغداد.

كما أكد مقتل المدعو غانم صباح جواد، المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في هذا الحادث الأليم، لافتاً إلى "قتل إرهابيين اثنين فيها (الضربة الجوية) يجري التحقق من معلوماتهما وعملهما، فضلاً عن قتل عدد آخر من مساعديهم المجرمين، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش، ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوبي العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الإرهاب".

استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب.قواتنا الأمنية رفعة رأسنا..



عاش العراق.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 2, 2021

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أكدت مساء الثلاثاء، مقتل 4 عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة؛ طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ضد أحد الأهداف في قضاء (مدينة) أبو غريب غرب العاصمة".

وتابع البيان: "خرجت قوة من لواء المشاة 55 بالفرقة 17 لتفتيش مكان الضربة، وعثرت على 4 جثث لعناصر إرهابية، فضلاً عن 4 أحزمة ناسفة، جرى تفكيكها وتفجيرها، وسنوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقاً".

كما أكدت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، اعتقال 7 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي نينوى شمالي البلاد، والأنبار (غرباً).

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