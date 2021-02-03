مستشار رئيس الوزراء: فرض الضرائب على الرواتب «مؤقت»

2021/02/03 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن فرض الضرائب على رواتب الموظفين يعد إجراءً مؤقتاً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله: إن «القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً، ومهما كانت الأسباب حتى إن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة، فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفرا من المئة أو (ضريبة سالبة)، أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها».

وأشار صالح إلى أن «القانون الضريبي لا يُعطّل إلا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية، وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها، وذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر».

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