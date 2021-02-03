أمريكا اللاتينية.. حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ600 ألف

2021/02/03 | 03:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حصدت جائحة كورونا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 600 ألف شخص منذ بدء انتشار الفيروس في العالم في كانون الاول 2019.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في إحصاء لها بأن عدد الوفيات المسجلة رسميا في دول المنطقة الـ34 بلغ 601256 (من أصل 19,057,391 إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضررا من الجائحة في العالم بعد أوروبا (747,887 وفاة) وأمام الولايات المتحدة وكندا (646,204 وفيات) وآسيا (241,391 وفاة).

وأحصت البرازيل والمكسيك أكثر من نصف الوفيات المسجلة في المنطقة بأسرها، إذ بلغ عدد ضحايا الفيروس في البرازيل 226,309 وفي المكسيك 159,100.

المصدر: RT

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