السلطات الروسية تعتقل أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات مؤيدة لنافالني

2021/02/03 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 1,050 شخصاً خلال تظاهرات جرت في أنحاء عدّة من البلاد، ولا سيّما في العاصمة موسكو، احتجاجاً على إصدار محكمة، الثلاثاء، حكماً بسجن المعارض، أليكسي نافالني، لمدة تقارب ثلاث سنوات، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

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