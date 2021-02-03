"لدينا وجود قوي للرد".. حاملة الطائرات الأميركية نيميتز تغادر الخليج

2021/02/03 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أنّ حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" غادرت الخليج بعدما قضت أشهراً عدّة في مياهه، في خطوة تعكس على ما يبدو رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تهدئة التوتّرات مع إيران.

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