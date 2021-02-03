بعثة منظمة الصحة العالمية تصل معهد ووهان للفيروسات

2021/02/03 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية، صباح الأربعاء، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار التحقيق الذي يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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