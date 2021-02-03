جاسي خلفا لبيزوس.. رجل الأعمال الفذ المسؤول عن نصف أرباح أمازون

2021/02/03 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الثلاثاء، تنحيه عن منصبه الذي واظب فيه على مدى 27 عاما من إنشاء واحدة من أكبر عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم.

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