إيلون ماسك يرجح موعدا لبدء تجارب زرع شرائح كمبيوتر في أدمغة البشر

2021/02/03 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"و"سبايس إكس" إيلون ماسك، الثلاثاء، إن شركته الناشئة "نورالينك" للربط بين دماغ الإنسان والكمبيوتر يمكن أن تبدأ تجارب بشرية في وقت مبكر من هذا العام "إذا سارت الأمور على ما يرام".

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