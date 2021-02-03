مقترح ’وزارة الطاقة’ يعود الى الواجهة.. دمج النفط مع الكهرباء

2021/02/03 | 07:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جددت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاربعاء، طرح مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، تسمى "وزارة الطاقة"، مؤكدة أن ذلك من شأنه ضغط النفقات الحكومية.

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وقال عضو اللجنة، صادق السليطي، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (3 شباط 2021)، ان "دمج الوزارات العراقية غالبا ما يطرح، وهذا امر ايجابي ومهم من اجل ضغط النفقات، خاصة في ظل وجود ارتفاع للنفقات التشغيلية للوزارات".

واضاف ان "مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة تسمى الطاقة من الممكن ان ينجح إلا انه بحاجة الى استكمال قانون شركة النفط الوطنية الذي تم اقراره عام 2017 لكنه واجه اعتراضات من قبل المحكمة الاتحادية".

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